Michael Wendler: Bittere Vorwürfe von der Familie! Macht er allen nur etwas vor?

Jetzt geht der Streit in die nächste Runde! und sein Vater haben seit rund zehn Jahren keinen Kontakt mehr zueinander. Anstatt die Wogen zu glätten, zieht Manfred Weßels aber lieber in der Öffentlichkeit über seinen Sohn her. Nun erhebt er erneut schwere Vorwürfe!

Michael Wendler: Er rückt endlich mit der Wahrheit raus!

Schwere Vorwürfe gegen Michael Wendler

Im Gespräch mit „Bild“ behauptet er, dass Claudia und Michael immer noch ein Paar sind! „Michael und seine zwei Frauen verar***** doch alle nur! Sie treiben ein böses Spiel mit den Leuten. Ich glaube nicht, dass Claudia jemals die Scheidung von Michael eingereicht hat. Das ist eine Zweckgemeinschaft, an der die drei finanziell profitieren. Claudia ist Michael auch nie fremdgegangen. Das würde sie gar nicht wagen“, ist er sich sicher.

Die Beziehung zwischen Laura Müller und Michael soll außerdem nicht echt sein! „Die haben doch keinen Sex zusammen, auch wenn er sie an den A***** packt. Der Tag wird kommen, wenn Michael die Kleine abstoßen und offiziell wieder mit Claudia zusammenkommen wird. Michael und Claudia sind mit allen Wassern gewaschen, ich kenne sie doch! Da sind echte kriminelle Energien vorhanden“, feuert Weßels.

Das dürfte sein Sohn überhaupt nicht gern hören…

Ist Laura Müller etwa schon schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: