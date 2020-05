Michael Wendler: Bitterer Betrug! Jetzt redet er über die Trennung!

spricht Klartext! Obwohl sich der Schlager-Star zu der Trennung von seiner Ex Claudia stets bedeckt hielt, äußert er sich nun erstmals dazu, warum ihre Ehe in die Brüche ging…

Michael Wendler & Laura Müller: Großer Ärger vor der Traumhochzeit!

Michael Wendler platzt der Kragen

Wie Michael nun berichtet, war damals ein neuer Partner von Claudia der ausschlagende Grund für die Trennung von seiner Ex. So berichtet er gegenüber " ": "Die Claudia, die wollte unbedingt die Scheidung, sie wollte mit ihrem neuen Partner durchstarten. Das hat ja irgendwie dann alles nicht so geklappt. Das hat sie dann auch schnell unter den Tisch gekehrt." Autsch! Definitiv harte Worte! Doch damit nicht genug! Wie Michael weiter berichtet, bereute Claudia ihre Entscheidung ziemlich schnell...

Claudia wollte zurück zu Michael

"Dann kam Laura ins Spiel, nachdem wir uns getrennt hatten. Und dann fing das Feuer auf einmal wieder an. Auf einmal verliebte sie sich auf einmal scheinbar wieder neu in mich und wollte mich dann nicht mehr gehen lassen. Und das ist natürlich kontraproduktiv", erklärt Michael weiter. Doch er gab seiner Ex Claudia keine Chance mehr und machte Laura sogar erst kürzlich einen Heiratsantrag, um ihre Liebe zu besiegeln. Eine Hochzeitseinladung für Claudia gab es bis jetzt auch noch nicht. So verriet die Dschungel-Teilnehmerin neulich gegenüber " ": "Ich habe noch keine Einladung bekommen."

Ob sich die Wogen zwischen Claudia und Michael wohl jemals wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...

