Michael Wendler: Bitteres Ende! Auf Laura kann er nicht mehr zählen

Mit denen will Michael aber plötzlich nichts mehr zu tun haben, schloss vergangene Woche sogar seinen Kanal. In einem 11 Minuten und 43 Sekunden langen Video relativierte er sein erstes Statement, versuchte, seine Sicht der Dinge zu erklären, und entschuldigte sich sogar bei RTL. Was das alles soll, ist klar: Micha hofft auf Verständnis und will seinen Namen reinwaschen, in der Hoffnung, dass Gras über die Sache wächst. „Ich komme natürlich zurück nach Deutschland. Vielleicht sogar noch dieses Jahr, sonst im nächsten Jahr. So Gott will, wird es dann auch wieder Konzerte geben“, träumte er.

Und sein Gequatsche von „Deutschland wird es nächstes Jahr nicht mehr geben“? Schwamm drüber, denkt er wohl, liegt aber komplett daneben. Denn: Mit seinem plötzlichen, aber durchsichtigen Sinneswandel macht er sich nur noch unglaubwürdiger. Fans reagieren enttäuscht und genervt – genauso wie sein alter, aber vermutlich nicht neuer Arbeitgeber RTL. In Köln reagierte man verhalten auf Wendlers Versöhnungsversuch. Seine Einsicht kam wohl deutlich zu spät…