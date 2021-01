Michael Wendler: Brisante Nachrichten sorgen für Furore

Zum Hintergrund: Der ehemalige RBB-Moderator Ken Jebsen wurde von Youtube verbannt, weil er gegen die Covid-19-Richtlinien verstieß. Die Proud Boys sind einer rechtsextremen Organisation in den USA zuzuordnen und auch DJ Tomekk steht seit Jahren in der Kritik. Der Musiker wurde 2008 aus dem "Dschungelcamp" geworfen, nachdem er in der Hotellobby den Hitler-Gruß machte. Traurig, dass jetzt auch Michael Wendler zu dieser Gruppe gehört...

Letzter Ausweg Porno? Im Video erfahrt ihr mehr über Laura Müllers pikantes Angebot: