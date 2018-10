Michael Wendler & Claudia: Liebes-Aus!

Reddit this

Gegenüber der Bild bestätigte Schlagerstar die Trennungs-Nachrichten und erklärte:

"Ja, es stimmt! Aus Liebe wurde Freundschaft. Jetzt wollen wir noch einmal ein neues Leben beginnen - unabhängig voneinander."

Liebes-Aus nach 29 Jahren

Wie Michael Wendler berichtet, lebe er mit seiner Noch-Ehefrau bereits in räumlicher Trennung: So verbringe er seine Zeit mit Auftritten auf Mallorca, während Claudia mit Tochter Adeline in Cape Coral, Florida, wohne.

An der Wohnsituation werde sich in Zukunft jedoch einiges ändern, so der Sänger weiter:

"Ich fliege Ende Oktober zurück in die USA. Claudia wird dann nach Deutschland ziehen."

Seite Tochter bleibe in ihrer gewohnten Umgebung in Florida:

"In den USA hat sie sich einen Freundeskreis aufgebaut und will keinesfalls zurück nach Deutschland."

Eine andere Frau sei bei der Trennung nicht im Spiel gewesen - sein Herz wolle er aber irgendwann wieder vergeben, so der Wendler:

"Natürlich würde ich mich gerne wieder verlieben. Und wenn das klappt, kann ich mir auch eine erneute Hochzeit vorstellen."