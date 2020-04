Michael Wendler & Claudia Norberg: Gerichtsprozess! Jetzt wird es ernst

Reddit this

kommt einfach nicht zur Ruhe. Er steckt mitten im Hochzeitsstress und versucht verzweifelt, mit den bösen Äußerungen seiner Eltern klarzukommen. Nun muss der Sänger auch noch vor Gericht erscheinen! Das hat ihm gerade noch gefehlt…

Die Nerven liegen blank

Wie berichtet, müssen Michael und seine Ex-Frau sich am 7. Juli vor Gericht blicken lassen. Im Februar wurden Strafbefehle gegen die beiden erlassen, gegen die das damalige Traumpaar Einspruch erhob. Der Vorwurf: Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen!

„Das sind noch Baustellen aus der gemeinsamen Ehe mit Michael“, erklärt Claudia gegenüber RTL. „Ich weiß von diesem Termin und werde hierzu auch noch mit meinem Anwalt sprechen müssen.“ Bleibt abzuwarten, wie das Wiedersehen auf der Anklagebank für sie und ihren Verflossenen laufen wird…

