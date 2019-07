Claudia Norberg reichte am 28. Januar 2019 die Scheidung von ein. Damit gerechnet hatte eigentlich niemand, denn die beiden waren fast 30 Jahre lang ein Paar. Es war die große Liebe und sollte für immer halten. Doch dann kam alles anders. Dabei fing ihre gemeinsame Geschichte so romantisch an. „Wir haben uns als Jugendliche kennengelernt, sind zusammen erwachsen geworden und sind Eltern von einer wundervollen Tochter geworden“, schwärmt Claudia gegenüber „ “. Trotz der Trennung verliert sie kein schlechtes Wort über ihren Ex. "Das Verhältnis zwischen Michael und mir ist nach wie vor vertraut und harmonisch. Wenn man sich fast 30 Jahre lang kennt, ist der andere einem nicht fremd. Wir werden auch in Zukunft immer den anderen verstehen, auch ohne viele Worte.“

Michael Wendler: Claudia Norbergs Leben nach der Trennung

Obwohl Michael Wendler inzwischen eine neue Freundin hat und mit der 28 Jahre jüngeren Laura Müller glücklich ist, ist Claudia nicht wütend auf ihn. Es fühle sich „ungewohnt“ an, nach 30 Jahren Beziehung wieder Single zu sein. Doch die 48-Jährige hat sich fest vorgenommen, den Neuanfang zu ihrem Vorteil zu nutzen. "Ich werde wieder eigenständig. Dies ist ein ungewohnter Zustand, aber ich merke auch, dass ich dadurch auch selbstbewusst werde. Alles wird sich in meinem Leben verändern und neu sein“, gesteht sie. Doch Michael unterstütze sie in allen Bereichen.

Tochter Adeline hat sich mit der Trennung abgefunden

Als Michael Wendler und Claudia Norberg beschlossen, ihrer Liebe keine Chance mehr geben zu wollen, sprachen sie natürlich auch über die gemeinsame Tochter Adeline. Sie konnten eine Regelung finden, mit der sie zufrieden ist: Die 17-Jährige lebt abwechselnd bei ihrer Mama und ihrem Papa. "Wir sind beide sehr froh darüber, dass Adeline schon fast erwachsen ist und die Trennung für sie vielleicht nicht mehr so schmerzhaft ist als wie für ein Kleinkind. Wir werden auch hier alles zum Wohle von unserer Tochter regeln“, erklärt Claudia außerdem.

Michaels Freundin Laura und Tochter Adeline

Zum Glück verstehen sich Michael Wendlers Tochter Adeline und seine neue Freundin Laura sehr gut. Obwohl die Situation zunächst ungewohnt war, hat sie sich inzwischen damit angefreundet. „Es freut mich, meinen Vater glücklich zu sehen“, erklärt sie gegenüber „RTL“. Und Laura? „Sie ist für mich wie eine ältere Schwester geworden. Nie ein Mutterersatz, aber eine ältere Schwester und Freundin“, sagt der Teenie offen.