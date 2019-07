Michael Wendler: "Das Leben mit ihr liegt jetzt hinter mir!"

Reddit this

Michael Wendler macht eine klare Ansage! Dem "Sie liebt den DJ"-Sänger ist vollkommen egal, was seine Noch-Ehefrau Claudia von seinen Entscheidungen hält. Er blickt jetzt nur noch in die Zukunft.

Die junge Liebe von und seiner Freundin Laura sorgt noch immer für Empörung bei den Fans. Vielen macht der Altersunterschied schwer zu schaffen. Davon lassen sich der Sänger und sein Schatz allerdings nicht mehr ärgern.

Michael Wendler: Klare Ansage

„Ich habe mich dazu entschlossen, mich vollkommen Laura zu widmen und liebe sie über alles. Ich hoffe, dass unser Altersunterschied nie ein Problem für uns werden wird und für den Moment ist uns das auch absolut egal“, erklärt der 47-Jährige gegenüber .

Dabei ist ihm übrigens auch egal, was seine Noch-Ehefrau Claudia von seiner Beziehung und der Teilnahme am „Sommerhaus der “ hält. „Bei meiner Frau bin ich mir unsicher, aber das ist mir auch egal, weil wir uns ohnehin in der Scheidung befinden, das Leben mit ihr liegt jetzt hinter mir“, stellt er klar.