Michael Wendler: Die nächste Hiobsbotschaft!

Endgültiges Karriere-Aus für den Wendler

Michaels Ex-Manager kann kaum glauben, was da gerade passiert. "Also ich erkenne ihn eigentlich nicht wieder", gesteht er im Gespräch mit "Bild". Er ist sich sicher, dass die Karriere seines ehemaligen Top-Klienten nun endgültig ruiniert ist. "Michael Wendler wird nie wieder irgendwo auf der Bühne stehen. Er wird nie wieder in einer Fernsehsendung sein und er wird nie wieder Geld verdienen!"

Als der "Sie liebt den DJ"-Interpret bemerkt, dass seine KZ-Aussage für heftigen Gegenwind sorgt, rudert er zurück. Er habe mit "KZ" lediglich. "Krisenzentrum" gemeint, behauptet er plötzlich. Diese Masche kennt Krampe nur zu gut. "Aber das ist ein Ding, das nicht mehr zu reparieren ist", fügt er hinzu.

Erschreckende Szenen vor der Familienvilla! Jetzt zeigt Michael Wendler sein wahres Gesicht: