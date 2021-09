Michael Wendler: Die nächste Hiobsbotschaft! Verliert er jetzt alles?

Bei der Versteigerung der Wohnung, was im Februar 2022 passieren soll, geht es nicht nur um die Nebenkosten, sondern auch um seine Schulden beim Finanzamt. Diese sollen sich auf rund eine Million belaufen. Der Sänger hat sich dazu auch selbst zu Wort gemeldet. "Meine Immobilien in Deutschland werden endlich verwertet, um der Forderung des Finanzamtes und der aus meiner Sicht erlassenen Fantasiesteuer der sogenannten ,Liebhaberei‘ entgegen zu wirken", so der Sänger in der "Bild". Da die Wohnung jedoch nicht mehr als 100.000 Euro wert sein soll, könnten weitere Immobilien von dem Sänger versteigert werden.

