Michael Wendler: Diese Worte gehen ans Herz!

stellte gerade erst klar, dass seine Beziehung zu Laura definitiv kein Fake ist. Nachdem ihm mehrfach vorgeworfen wurde, die Liebe zu der 28 Jahre jüngeren Schülerin für PR-Zwecke auszuschlachten, setzte er sich auf seiner -Seite zur Wehr.

Süße Liebeserklärung von Laura

Dafür bedankte sich Laura nur einen Tag später mit einer rührenden Liebeserklärung bei ihrem Schatz. „Du schenkst mir jeden Tag so viel Liebe. Ich bin so stolz auf Dich und genieße unsere gemeinsame Zeit in vollen Zügen. Für mich bist Du der schönste, charmanteste und liebevollste Mann, dem ich je begegnet bin! Ich liebe es, jeden Tag aufs Neue mit Dir gemeinsam einzuschlafen und morgens aufzuwachen. Du machst mich zur glücklichsten jungen Frau auf der ganzen Welt. Ich liebe Dich!“, schwärmt die Jugendliche, die mittlerweile zum Instagram-Star geworden ist.

Bis zum Ende des Jahres will Laura zu ihrem Freund in die USA ziehen. „Ein Visum hat sie bereits“, erklärt Wendler glücklich. „Wer jetzt immer noch glaubt, es sei alles ‚Fake for Fame‘, der glaubt noch an den Osterhasen.“