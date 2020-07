Michael Wendler: Drama beim Hochzeits-Shopping!

In der neuen Folge von "Laura und der Wendler - jetzt wird geheiratet!" geht Michael mit Manager Markus Krampe auf Hochzeits-Shoppingtour. Bei einem Herrenausstatter will Michael den perfekten Anzug für den großen Tag finden. "Laura steht total auf Anzug. Sie sagt: 'Zieh doch mal öfters einen Anzug an!' Ich sage dann: 'Wir leben in Florida. Ich kann nicht den ganzen Tag im Anzug rumlaufen, nur weil du das schön findest.' Die immer mit ihrem 50 Shades of Grey", erzählt Michael im Laden.