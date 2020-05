Michael Wendler: Drama um Adeline! Er ist fix und fertig

Perfekte Posen, tägliche Storys, professionelle Pics – Wendler-Tochter Adeline mausert sich immer mehr zum waschechten -Star! Die Nachwuchs-Influencerin baut sich seit einigen Wochen ein richtiges Profi-Profil auf – und konnte damit offenbar schon erste Werbe-Deals an Land ziehen: Neuerdings stellt die 18-Jährige ihrer wachsenden Community Produkte von Firmen wie „Pomelo“ oder „Les Lunes“ vor, plappert dabei selbstbewusst in die Handykamera und strahlt über das ganze Gesicht.

Das erfüllt auch Mama (49) mit Stolz, wie sie im Gespräch mit InTouch erzählt: „Sie hat auf ihrem Instagram-Account über 40 000 Follower, obwohl sie bis vor ein paar Wochen nicht wirklich aktiv war!“ Doch mit steigender Follower-Zahl wächst leider auch die Anzahl derer, die Adeline den Erfolg nicht gönnen: Neider und Hater scheuen nicht davor zurück, die junge Frau im Netz anzugreifen! „Das sind doch alles Fake-Kommentare und eingekaufte Likes“, unterstellt ihr beispielsweise ein User. Und ein anderer ätzt: „Wie kommst du eigentlich mit dem asozialen Verhalten deines Vaters und dessen neuer Teenie-Flamme zurecht?“ Ein weiterer Follower beschimpft Adeline und ihre Angehörigen sogar als „Inzest-Familie“…

Verbricht Adeline an dem Instagram-Mobbing?

Hass-Kommentare, die an dem Teenager sicher nicht spurlos vorbeigehen, schließlich ist Adeline von Natur aus ein eher scheuer Mensch, wie sie selbst mal im zugab: „Ich bin keine Person, die nach Aufmerksamkeit schreit.“ Mama Claudia betont gegenüber InTouch: „Ich bin sehr froh darüber, dass Adeline zu einer sensiblen und empathischen jungen Frau geworden ist“, erklärt die Unternehmerin. Doch als Wendler-Ex weiß sie eben nur zu gut: „Das Leben in der Öffentlichkeit ist ein anderes als das Leben in der Anonymität. Das unterschätzen viele Menschen. Man bekommt nicht nur Lob und positive Kommentare, sondern auch negative und verletzende Kritik. Damit muss man umgehen können, das ist ein Lernprozess, den man durchleben und aus dem man lernen muss.“ Dabei will sie ihre Tochter natürlich so gut wie möglich unterstützen. „Wenn sie gern als Influencerin tätig sein möchte, dann werde ich ihr dabei bestmöglich helfen. Genauso, wie ich auch ihren Vater mit meiner ganzen Kraft unterstützt habe.“

