Michael Wendler: Drama um Teenie-Tochter Adeline!

Plötzlich bekam Adeline Panik. "Dann hat die Adi aufeinmal bei uns geklopft und hat gesagt: `'Ich habe Angst oben! Ich will runter kommen. Könnt ihr mir helfen mit dem Gepäck?", so Michael weiter. Also trugen die drei mitten in der Nacht alles nach unten.

Macht der Sturm etwa auch den Abreiseplänen einen Strich durch die Rechnung? "Die größte Angst ist, dass wir hier festsitzen und nicht mehr weiterfliegen können." Außerdem steht nicht fest, ob Laura ohne Greencard überhaupt in die USA einreisen darf. Am nächsten Tag können die drei jedoch aufatmen. Der Flug geht wie geplant und auch Laura darf an Bord. Da haben sie ja nochmal Glück gehabt!

Schon gewusst? Im Video erfahrt ihr fünf spannende Fakten über Laura: