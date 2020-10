Michael Wendler: Spurlos verschwunden! DSDS startet ohne ihn!

Zu früh gefreut! Eigentlich sollte der Wendler als neuer Juror in der DSDS-Jury sitzen. Doch daraus scheint nun nichts zu werden...

Was ist passiert? Wie "Bild" berichtet, ist Michael Wendler am heutigen Dienstag nicht wie geplant in Deutschland gelandet, sondern befindet sich immer noch in Miami. Der Grund: Der Schlager-Sänger soll Fieber haben, heiß es aus seinem Umfeld. Corona-Verdacht!

Genaueres ist derzeit jedoch nicht bekannt. Ein Fahrer soll am Frankfurter Flughafen vergebens auf den Wendler gewartet haben. Ob der Wendler wirklich an Covid-19 erkrankt ist, bleibt vorerst Spekulation. Bei RTL dürfte derzeit die Hölle los sein... Schließlich sollen die DSDS-Dreharbeiten noch in dieser Woche richtig losgehen.

Das sagt Dieter Bohlen zu Wendlers Verschwinden

"Nach aktuellem Stand ist Michael Wendler nicht wie geplant mit dem Flieger nach Deutschland gekommen. Stand jetzt wird die Jury beim Dreh am Mittwoch zu dritt im Einsatz sein", so RTL gegenüber "Bild".