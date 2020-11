Michael Wendler: Ehe-Bruch! Jetzt kommt die bittere Wahrheit ans Licht!

"Ich habe keine Ahnung, ob Claudia damals wirklich nichts davon mitbekam oder sie einfach nur dazu schwieg, um ihn nicht zu verlieren. Ich habe nie mit ihr darüber gesprochen. Genauso wenig sprach ich sie auf eine seiner vielen Affären an", heißt es in dem Buch weiter. Was Michael von den harten Vorwürfen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls noch nicht dazu...