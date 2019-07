Die Beziehung von und seiner 28 Jahre jüngeren Freundin Laura Müller sorgt seit Wochen für Gesprächsstoff – also der perfekte Zeitpunkt, um ein neues Album zu veröffentlichen. Aufmerksamkeit und Werbung sind dem Schlager-Star so garantiert. Und trotzdem: Die Platte verkauft sich so schlecht wie keine zuvor. Grund dafür ist offensichtlich seine Laura…

Dass sich viele Wendler-Fans von ihrem Idol abwenden, kommt nicht überraschend. Seit er mit Laura zusammen ist, gibt es die beiden nur noch im Doppelpack. Ihre Liebe zeigen sie nicht nur auf ihren Social-Media-Kanälen, sondern regelmäßig bei „ “ und ab dem 23. Juli bei „Das Sommerhaus der “. Zuletzt sagte Michael wegen Dreharbeiten für ein bisher „geheimes -Projekt“ einige Konzerte ab – was das wohl ist? Sein Fokus liegt ganz klar auf seiner Laura und der dazugehörigen Pärchen-Inszenierung – und das geht vielen Fans auf die Nerven. Sie haben das Gefühl, die junge Frau drängt sich zu sehr in den Mittelpunkt und nutzt den Ruhm aus. Im Netz liest man Kommentare wie: „Ich finde, du solltest den Fokus mehr auf dich ziehen, ohne deine Partnerin. In deinem Privatleben kannst du machen, was du willst. Du hast dir ein gutes Image aufgebaut, aber bist dabei, es wieder zu verlieren.“

Michael Wendler verliert Fans

Und tatsächlich: Die Beliebtheit des Wendlers sinkt. Sein Album „Stunde Null“ stieg in den Charts nur auf Platz 23 ein. Zum Vergleich: Seine früheren CDs starteten zwischen dem 6. und dem 13. Chart-Platz deutlich besser.

Michael Wendler & Laura: Harter Schlag! Wie lange macht er das noch mit?

Am ersten Juli-Wochenende trat der Wendler bei der Schlager-Open-Air-Party mit vielen Kollegen in Dinslaken auf. Für seine letzten Fans endlich DIE Chance, ihren Liebling, der normalerweise in Florida lebt, live zu erleben. Mit knapp 20 Euro im Vorverkauf waren die Tickets sogar erschwinglich. Stolz teilte er ein Video des Auftritts auf . Doch da war nur eine ziemlich überschaubare Menschenmenge vor der Bühne… Und das ausgerechnet in seinem Heimatort! Am schlechten Wetter lag das bestimmt nicht…

