Michael Wendler: Er ist zurück bei RTL!

Doch wenn man es ganz genau nimmt, ist es gar kein Comeback. Schließlich wurden die kompletten Castings noch mit Michael aufgezeichnet. Komplett rausschneiden kann man den Sänger nicht. Ab dem Recall ist die Jury dann nur noch zu dritt. Traurig schien darüber aber niemand wirklich zu sein. Kurz nach Michaels Ausstieg stichelte Poptitan Dieter Bohlen auf Instagram: "Der böse, böse Wendler ist nicht mehr in der Jury. Ja und was hat meine Mami immer zu mir gesagt? Sie hat gesagt: 'Dieter, die meisten Probleme lösen sich oft von selber, du musst nur ein bisschen warten.' Ihr wolltet doch sowieso alle das er abhaut, also freut euch."

