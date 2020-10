Michael Wendler: Er lässt seine eigene Mutter hängen!

Vor wenigen Tagen gab Michael Wendler nicht nur plötzlich sein DSDS-Aus bekannt. Er fing auch an Verschwörungstheorien zu verbreiten. Für viele ein Schock. Sein Manager Markus hatte in einem Interview sogar Tränen in den Augen. Seiner Meinung nach ist Michael krank.

Und auch die Mutter des 48-Jährigen macht sich große Gedanken.