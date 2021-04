Michael Wendler: Er packt über Willi Herren aus

Michael und Willi waren 2019 gemeinsam mit ihren Frauen im "Sommerhaus der Stars". Doch immer wieder gab es Zoff zwischen den beiden Männern. Unvergessen die Szene, in der Michael seiner Laura auf den Hintern haute und anschließend Willi anbot, das gleiche zu tun. Ein Unding für den Ballermann-Star! "Der führt seine Freundin vor", schimpfte Willi über seinen ehemaligen Kumpel. "Das ist grenzwertig, was du da machst." Wenig später knallte es erneut. "Du bist so ein arroganter Fatzke", schoss es aus Willi heraus, als Michael ihn eiskalt ignorierte. "Du bist ein Kackvogel. Du bist hohl, Michael.