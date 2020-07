Michael Wendler: Erschütternde Beichte! Jetzt sollen es alle wissen

Michael schämt sich für seinen Vater

Nur Michaels Vater Manfred Weßels ist nicht sonderlich gut auf Olli zu sprechen. Nachdem dieser ihn in seiner Show parodierte, ging der Rentner direkt zur Polizei und zeigte die Ulknudel an.

Kurz vor seinem Termin bei der Polizei meldete sich Pocher auf Instagram bei seinen Fans. "Meine letzten Stunden in Freiheit. Heute muss ich bei der Kriminalpolizei wegen Michael Wendlers Vater vorsprechen", verkündete er. Doch was sagt eigentlich der "Egal"-Interpret dazu, dass sein Papa so harte Maßnahmen gegen Olli ergreift?

In seiner Insta-Story teilt Michi den Beitrag von seinem neuen Freund Pocher und schreibt dazu: "Tut mir echt leid, Olli!!! Ich schäme mich für meinen Vater."

Kein Wunder: In den letzten Monaten erhob Manfred immer wieder schwere Vorwürfe gegen seinen berühmten Sohn und stellte ihn öffentlich bloß. Da dürfte es keine große Überraschung sein, dass Michael sich sehr für seinen Vater schämt...

Traurige Enthüllung! Liebt Laura ihren Michael etwa nicht mehr?