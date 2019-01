Michael Wendler: Erstes Liebes-Statement zu Laura!

Reddit this

Hat Michael Wendler eine neue Freundin? Darüber gab es in den vergangenen Tagen viele Spekulationen.

Kürzlich machte der Schlagersänger ein Selfie mit der 18-Jährigen, was bei den Fans für viel Gesprächsstoff sorgte. Danach hieß es, dass es sich dabei um seine neue Freundin handelt – aber was ist an den Gerüchten wirklich dran?

Ist Laura die neue Freundin von Michael Wendler?

hat nun sein Schweigen erstmals gebrochen. „Ich halte mein Privatleben privat“, so der Schlagersänger. Dann konnte er sich ein Statement zu Laura aber wohl doch nicht verkneifen: „Es wissen ja nicht einmal wir beide, wie sich das alles weiterentwickelt…“, so der Sänger.

Nach der Reise nach Florida ging es für Laura zurück nach Sachsen-Anhalt, denn laut der „Bild“ musste sie wieder in die Schule. Zwischen Michael Wendler und Laura scheint noch alles am Anfang zu stehen – ob daraus wirklich eine ernsthafte Liebes-Beziehung wird, bleibt also noch abzuwarten…