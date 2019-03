ist stinksauer! Seine eigener Vater Manfred Weßels behauptete, dass seine Beziehung nicht echt ist. "Die ganze Arie mit dem kleinen Mädchen ist eine einzige Voll-Verarsche. Was Michael da abzieht, ist ein Schmierentheater! Mein Sohn verarscht alle", sagte er gegenüber der "BILD"-Zeitung.

Michael Wendler: "Es ist einfach nicht liebenswert, sondern boshaft"

Jetzt meldete sich Michael auf seinem -Account zu den bösen Vorwürfen zu Wort. "Wenn sich mein Vater, der sich bekanntlich nur gegen Geldzahlungen aus der Versenkung wieder einmal zu Wort meldet, und das in der gewohnten niederträchtigen Art und Weise, dann verwundert es mich nicht weiter", schrieb er. "Wenn er jedoch behauptet, die Wahrheit über meine neue Beziehung und Liebe zu kennen, obwohl wir seit über 10 Jahren keinen Kontakt mehr haben - wird spätestens jetzt jeder normale Mensch nachvollziehen können, warum ich den Kontakt zu diesem Menschen eingestellt habe! Er ist einfach nicht liebenswert, sondern boshaft."

Laura zieht nach Florida

Seit Oktober 2018 sind er und Laura ein Paar. "Wir lieben uns und stehen dazu!" Außerdem räumte Michael in seinem langen Statement mit den Gerüchten auf, dass er sich wegen Laura von seiner Frau Claudia getrennt hat. "Wir wurden erst nach der Trennung von Claudia und mir ein Paar", stellte er klar. Die Scheidung soll in den nächsten Wochen über die Bühne gehen. Ende 2019 wird dann endlich seine Laura zu ihm in die USA ziehen. "Wer jetzt immer noch glaubt, es sei alles 'Fake for Fame', der glaubt noch an den Osterhasen."