Michael Wendler: Fan geschwängert! Jetzt kommt alles raus

In Sachen Verhütung vertraute Michael stets darauf, dass die Frauen die Antibaby-Pille einnehmen. Doch genau das wurde ihm einmal zu Verhängnis. Angeblich wurde eine junge Frau aus Witten nach dem Schäferstündchen schwanger. "Michael wollte dieses Kind aber nicht. Das sagte er ihr auch klipp und klar und regelte ein Problem zum ersten Mal allein", so Manfred, der damals sein Manager war. Angeblich überredete der Schlagersänger die Frau zu einer Abtreibung. "Das war ein echter Wendler. So war er schon vor zwanzig Jahren, so ist er noch heute!" Ob die Geschichte wirklich wahr ist? Das weiß Michael wohl nur selbst...

