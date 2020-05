Michael Wendler: Plötzlich völlig verändert! Zieht Laura jetzt den Schlussstrich?

Reddit this

Diese beiden trennen nicht nur knapp 30 Jahre, sondern auch ungefähr so viele Kilos. Und während Wetttänzerin Laura Müller gerade in der Form ihres Lebens ist, lässt der Wendler sich augenscheinlich ganz schön gehen. Wie lange seine Liebste sich das wohl noch kritiklos anschaut?

Klar, nach dem ersten Jahr der Verliebtheit verlieren die meisten Paare ein bisschen den Drive. Die Schmetterlinge im Bauch beruhigen sich allmählich, und Wolke sieben setzt zur Landung an. Alles wird insgesamt ein wenig gemütlicher, da rückt auch schon mal das Bemühen um eine optimale Optik ein Stück weit in den Hintergrund. Immer super und sexy aussehen für den Partner? Das kann auf Dauer ziemlich anstrengend sein. Und ehe man sich’s versieht, zieht ein entspannter Schlendrian ein… Eine Entwicklung, die anscheinend auch den Wendler und seine Teenie-Freundin nicht verschont.

Wobei es eine eher ungewöhnliche Komplikation gibt: Während Laura gerade topfit und gertenschlank trainiert übers „Let’s Dance“-Parkett wirbelt, neigt Micha neuerdings eher zum Waschbär- als zum Waschbrettbauch… Und wirkt im Kontrast zu seiner superstraffen Liebsten natürlich noch mal extraschlapp!

Das dürfte Auswirkungen auf den Haussegen haben, zumal Laura nicht nur seit Wochen fürs Fernsehen ein knallhartes Probenpensum von mehreren Stunden täglich abliefert, sondern auch privat im Düsseldorfer Hotelzimmer ein extrem diszipliniertes Sportprogramm durchzieht.

Laura Müller feiert Abnehm-Erfolge

Klar, dass solche Bemühungen deutlich sichtbare Früchte tragen. „Ich verliere derzeit ordentlich Gewicht“, verkündete sie stolz. Um hastig hinzuzufügen: „Damit das nicht zu krass wird, esse ich jeden Tag wirklich so unendlich viel. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gegessen wie zurzeit. Ohne Witz!“ Mag ja sein, allerdings haut sich Laura zwischen ihren schweißtreibenden Einsätzen nicht etwa die Schoki-Bomben rein: Wie man ihren Postings entnehmen kann, achtet sie bei den Snacks auf Figurfreundlichkeit; mehr als Magerquark mit Früchten scheint nicht drin zu sein. Dafür spricht auch, dass sie neuerdings einem Insta-Profil folgt, das für gesunde Ernährung und diverse Workout-Programme wirbt. Laura, die bislang nicht unbedingt als Sportskanone galt, legt anscheinend großen Wert darauf, ihren durchtrainierten Traumbody weiter zu halten.

Laura Müller: Bitterer Schlag für Michael Wendler!

Das könnte den Wendler, der momentan eher nicht nach Joghurt und Obst-Diät aussieht, ganz schön unter Druck setzen. Denn während seine junge Freundin an ihrer Ideallinie arbeitet, sammelt er nach eigener Aussage fleißig Extra-Pfunde. Fünf Kilo habe er bereits zugenommen, gab er kürzlich zu. Und die sieht man ihm auch an: Besonders um die Taille herum ist er deutlich runder geworden. „Ich habe so viel zugenommen, weil ich glücklich bin. Ich habe mal gehört: Man nimmt nur dann zu, wenn man glücklich ist“, versucht er sich herauszureden. „Ich habe kein Sixpack, ich habe im Moment ein Sixspeck. Aber ich liebe diese Frau, und ich wollte nicht im Sportstudio meine Zeit verbringen, sondern bei ihr.“

So süß das klingt, so bitter könnte es für ihn werden. Die Erfahrung lehrt schließlich, dass Beziehungskrisen programmiert sind, wenn ein Partner plötzlich aus dem Leim geht. Und ob Laura ihren Schatz auch mit Midlife-Plauze noch so attraktiv und sexy findet wie einst im Mai? Schließlich hat sie ihn ganz anders kennengelernt – und außerdem gerade täglich das durchtrainierte Gegenbeispiel vor der Nase: Ihr Profi-Tanzpartner (41) ist natürlich topfit – Sixpack inklusive! Gut möglich, dass der Wendler sich mit seinem „Sixspeck“ bald warm anziehen muss…