Michael Wendler: Fiese Demütigung vor seinem "DSDS"-Debüt!

Als bekannt wurde, dass Teenie-Star Mike Singer neuer Juror wird, hieß Dieter Bohlen in herzlich via Instagram willkommen. Und Michael? Der wurde ignoriert. Bisher verlor der Poptitan kein einziges Wort über den Schlagerstar. Etwa, weil er mit seiner Besetzung nicht einverstanden ist? Angeblich sollte Michael schon dieses Jahr für Xavier Naidoo einspringen, doch Dieter war dagegen. "Das ist Schwachsinn! Was soll der denn in der 'DSDS'-Jury? Einen Juror Michael Wendler wird es mit mir nicht geben!", schimpfte er damals.