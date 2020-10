Michael Wendler: Fremdgeh-Drama! Er war seiner Frau untreu!

Ausgerechnet sein Vater Manfred Weßels packt jetzt aus! Er ist sich sicher: Michael Wendler hat seine damalige Frau Claudia Norberg mehrfach betrogen!

Das verrät er jetzt ganz offen im Interview mit RTL. "Die Frauen, die er alle hatte, auf sein Zimmer mitgenommen – und das waren reichlich viele Frauen… Da sage ich mir doch: Der ist sexbesessen", so Manfred vor der Kamera. Heftige Anschuldigungen! Und der Vater des Sängers geht sogar noch mehr ins Detail: "Die erste hat er kennengelernt, weiß ich noch, in Düsseldorf damals. Ein junges Mädchen… Dann hat er die in dieser Diskothek, wo wir waren und er einen Auftritt hatte, hat er die dann da oben, Heidewitzka..."

Ob Claudia davon wusste, ist nicht bekannt. Die beiden waren 29 Jahre lang ein Paar. Sie war stets an seiner Seite, unterstütze seine Karriere.

Doch stimmen diese Anschuldigungen wirklich? Michael Wendler selbst äußert sich zu den schweren Vorwürfen nicht...