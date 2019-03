Michael Wendler & Freundin Laura: Dieses Video sorgt für Furore

Reddit this

Über diesen Clip streiten die Follower!

Seit Wochen turtelt sich mit seiner 18-järhigen Freundin Laura durch die Social Media-Profile - doch dieses Video geht so manchem Fan soch zu weit!

Instagram / Laura Müller

Michael Wendler: Dessous-Shopping mit Freundin Laura

Auf postete Michael Wendlers Herzdame einen kurzen Film von einem gemeinsamen Essen mit ihrem Schatz: Die 18-Jährige streicht ihrem Liebsten sanft durch den Bart, während im Hintergrund ein Lied des Schlagersängers zu hören ist.

Soweit, so gut - wäre da nicht eine ganz besondere Offenbarung des Wendlers: Stolz hält der Sänger eine Einkaufstasche der Dessous-Marke "Victoria's Secret" in die Kamera, die die beiden Turteltauben offensichtlich zuvor mit einigen Stücken gefüllt haben.

"Darauf freue ich mich schon heute...", erklärt Michael Wendler zu der heißen Beute.

Eines will der Sänger dann aber doch nicht öffentlich machen: Was genau in der Tasche gelandet ist:

"Ich lasse jetzt mal alles drin. Ist ja ein Geheimnis, ne? Soll ja keiner wissen, was du drunter trägst."

Ein Clip, für den der Wendler von vielen Followern wieder heftige Kritik einstecken muss!

Während viele User das Video als schlicht geschmacklos bezeichnen, sieht Freundin Laura das Ganze deutlich entspannter:

"Nehmt es mit Humor!", erklärt die 18-Jährige zu dem Filmchen.