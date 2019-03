Michael Wendler & Freundin Laura: Erstes Liebes-Interview!

Reddit this

und seine Freundin Laura könnten momentan kaum glücklicher sein. Die beiden gaben vor wenigen Wochen ihre Liebe öffentlich bekannt und sind seitdem einfach unzertrennlich.

Michael & Laura im Liebes-Interview

Nun gaben der 46-Jährige und seine 28 Jahre jüngere Freundin ihr erstes Liebes-Interview! Im Gespräch mit schwärmt die Schülerin in den höchsten Tönen von ihrem Schatz. "Heutzutage ist es selten, jemanden zu finden, der dich nicht wegen deines Körpers oder deines Status' liebt, sondern wegen deiner Person. Er gibt mir jeden Tag das Gefühl, etwas Besonderes zu sein", so Laura. "Du gibst mir ganz viel Liebe, weißt du das und das macht mich sehr glücklich, Schatzi. Ich bin echt in dich verliebt!"

Dem Sänger verschlug es nach so süßen Liebesbekundungen glatt die Sprache. "Ich kann das gar nicht so wie du. Wahnsinn, Dankeschön, toll. Das berührt mich", antwortet er verlegen, während Laura sich an ihn kuschelt. Hach!