Michael Wendler: Freundin Laura legt überraschende Beichte ab

und seine Freundin Laura sind . Obwohl der Altersunterschied von 28 Jahren vielen Fans immer noch sauer aufstößt, scheuen die Turteltauben sich nicht davor, mit kitschigen Liebesbekundungen um sich zu werfen. Knutsch-Fotos inklusive!

Nun will die 18-Jährige sogar die Koffer packen, ihr Kinderzimmer verlassen und zu ihrem Schatz nach Florida ziehen. „Wo der ist, will ich auch sein," stellt sie im Interview mit klar.

Michael ist Lauras erster Freund

Außerdem legt Laura eine überraschende Beichte ab. Vor der Beziehung mit dem Sänger war sie scheinbar noch nie vergeben! "Michael ist mein erster Freund, ja. Ich hab mich da immer ziemlich aufgehoben. Er gibt mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Das ist eine schöne Anerkennung für eine junge Frau", erklärt der -Star verliebt.

Doch nicht alle glauben daran, dass ihre Liebe echt ist. Es wird sogar gemunkelt, dass Wendler Laura dafür bezahlt, mit ihm zusammen zu sein. „Meiner Meinung nach sind die beiden kein echtes Paar. Ich denke, Laura ist eingekauft und macht das alles, um berühmt zu werden. Wahrscheinlich bekommt sie noch nicht mal viel Geld dafür“, enthüllte eine Vertraute des Schlagerstars kürzlich gegenüber „Closer“. „Michael will noch mal richtig Geld machen und Reality-Shows wie ‚Das Sommerhaus der ‘ mitnehmen“, so die Vertraute. „Mit seiner Frau Claudia würde es bei Weitem nicht so viel Gage geben wie mit seiner vermeintlichen Teenie-Freundin.“