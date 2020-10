Michael Wendler: Geld-Zoff! Jetzt greift Carmen Geiss zum letzten Mittel

Will Carmen den durchgeknallten Schlagerstar per Web-Botschaft an dessen Schulden erinnern? Oder steigt die temperamentvolle TV-Lady am Ende sogar persönlich in den Flieger, um Michi in seinem Haus in Cape Coral zur Rede zu stellen? Möglich wäre es, spontane Fernreisen sind schließlich ganz ihr Ding. Klar ist wohl: Carmen wird nicht lockerlassen. Schließlich weiß auch sie, dass man für Geld hart arbeiten muss, wie sie mal berichtete: „Wir hatten teilweise lange Durststrecken, in denen wir mit wenig auskommen mussten. Statt 10 Stunden wurde dann auch mal 16 Stunden gearbeitet.“ Vielleicht sollte sie das mal dem Wendler erzählen …