Michael Wendler: Großes Drama! Jetzt geht es um die Zukunft von Adeline!

Wie die Mutter von Michael Wendler, Christine, nun berichtet, ist sie in großer Sorge um ihre Enkelin Adeline! So erklärt sie gegenüber "RTL": "Die will sich nicht zwischen Michael stellen, weil sie ist ja auch ein wenig abhängig von ihm. Die Schule ist ja gerade nicht billig, die Highschool-Schule, ich weiß nicht, 20.000 kostet die, glaube ich, im Jahr. Und mit dem Auto und Führerschein - wer hat das alles ermöglicht? Der Michael natürlich. Und dann ist die auch hin- und hergerissen. Die will ja niemandem schaden." Oh je! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Familienleben von Michael geben. Aber auch Michaels Manager ist sich sicher, dass es zwischen Michael und Tochter Adeline zum Streit kommen könnte...