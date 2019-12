Michael Wendler: Großes Drama um seine 17-jährige Tochter Adeline!

Reddit this

hat momentan einiges um die Ohren. Auftritte, Dreharbeiten und Interviews. Und dann fordert auch noch Teenie-Freundin Laura seine ganze Aufmerksamkeit. Da kommt Michaels Tochter Adeline oft zu kurz...

Adeline Norberg: "Ich stehe ab und zu zwischen den Stühlen"

In der letzten Folge von " " wollte Michael sein Musikvideo mit Laura drehen. Doch der 19-Jährigen fehlten echte Cowboy-Stiefel. Kurz vor Ladenschluss mussten die noch geshoppt werden - und Adeline wurde mitgeschleppt. "Das sind auch so Sachen, wo ich mich dann einfach unnötig am Platz fühle, weil ich suche keine Stiefel, nur Laura und Papa. Da denk ich mir manchmal, ja dann kann ich doch lieber zu Hause bleiben. Ich stehe wirklich ab und zu zwischen den Stühlen", klagte sie ihr Leid.

Michael Wendler und Laura Müller: Eifersuchts-Drama!

Michael Wendlers Tochter Adeline fühlt sich vernachlässigt

Obwohl sich Adeline gut mit Laura versteht, hat sie die Trennung ihrer Eltern noch nicht komplett verkraftet. "Ich baue eine Mauer um mich rum, weil ich dann auch manchmal einfach in Ruhe gelassen werden möchte, um mehr Zeit für mich zu haben, um mit der Trennung klarzukommen", erklärte sie. Von Papa Michael würde sich Adeline trotzdem etwas mehr Unterstützung wünschen. "Ich bin jetzt nicht eine Person, die nach Aufmerksamkeit schreit, aber ab und zu wäre es einfach schön ein bisschen Liebe, Aufmerksamkeit und Geborgenheit zu fühlen." Lässt sich nur hoffen, dass sich Michael die Worte seiner Tochter zu Herzen nimmt...

