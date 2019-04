Michael Wendler: Harte Worte! Mega-Zoff mit Freundin Laura

und seine 18-jährige Freundin bekommen gar nicht genug voneinander. Auf versorgen sie ihre Fans täglich mit Fotos und Videos, auf denen sie kuscheln und knutschen. Kitschige Liebesbekundungen inklusive!

Michael Wendler feuert gegen Laura

Doch nun schlägt der Sänger plötzlich ganz andere Töne an. Im Interview mit äußerte er sich erstmals kritisch gegenüber Laura. Eifersucht scheint in der Beziehung der beiden ein großes Thema zu sein. So will der 46-Jährige es sich nicht nehmen lassen, engen Körperkontakt mit seinen Fans zu haben. "Wenn mein Job leidet durch diese Beziehung, dann muss man sich entscheiden: Entweder man wird entspannter und kann damit umgehen oder halt nicht", feuert er. "Also, wenn sie das nicht erträgt, dass meine Fans auch den Körperkontakt suchen [...] dann ist es besser für sie, zu Hause zu bleiben. Da habe ich wirklich keine Lust drauf."

Autsch! Das dürfte Laura sicherlich nicht gerne hören. Und ihr Schatzi legt noch einen drauf! Scheinbar kann er sich nicht vorstellen, seine Freundin mit auf die Bühne zu nehmen. "Also, singen wird sie nicht. Das möchte ich auch nicht und da würde ich sie auch nicht fördern", so Wendler. Nach so einer knallharten Ansage dürfte der Haussegen mächtig schief hängen...