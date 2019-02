Michael Wendler: Hat er seine Frau betrogen?

Reddit this

Erst im vergangenen Jahr gaben und Claudia Norberg völlig überraschend ihre Trennung bekannt - nach 30 Jahren Liebe. Nun bricht sie endlich ihr Schweigen!

Michael Wendler: Peinlicher Liebes-Plan mit seiner Tennie-Freundin

Hat Michael Wendler seine Frau betrogen?

Von einem Rosenkrieg zwischen Michael Wendler und Claudia war bisher nicht die Rede. Doch ein Interview zeigt jetzt, dass offenbar längst nicht alles so harmonisch ist, wie alle dachten.

Seit eingen Wochen ist es offiziell: Der Schlagerstar ist vergeben. Er ist mit der Schülerin Laura zusammen. Doch lief auch schon während seiner Beziehung mit Claudia was mit dem Mädchen? Offenbar ja! "Während seiner Deutschland-Tour wurde ich August darüber informiert, dass Michael beim "Schlagerolymp" in Berlin mit einer Begleitung gesehen wurde. Im Oktober haben wir dann unsere Trennung bekannt gegeben. Wir werden uns scheiden lassen", bestätigt die Ex gegenüber "Bunte".

Die Bilder mit seiner Neuen verletzten Claudia. "Wenn man fast 30 Jahre mit einer Person zusammen ist, kann man sich kaum vorstellen, dass sich daran jemals etwas ändern wird", erklärt sie weiter.

Claudia Norberg: So sehr leidet sie

Während Michael Wendler sich längst mit seiner neuen Lebe amüsiert, leidet Claudia noch sehr unter der Trennung. "Ich fühle mich innerlich immer noch zerrissen. Es ist für mich nicht leicht zu verstehen, dass sich mein Leben so verändert hat. Eine Beziehung, die so lange gehalten hat, kann man nicht in ein Paar Monaten vergessen", erklärt sie traurig.