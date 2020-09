Michael Wendler: Gemeine Klatsche von einem Kollegen!

Sido kann dem Wendler so gar nichts abgewinnen. Der Rapper war in der Youtube-Show "World Wide Wohnzimmer" zu Gast - und sollte verschiedene Songs erraten. "Hörst du gerne Schlager? Auch so Zweite-Liga-Schlager?", wurde er von dem Gastgeber gefragt. Für Sido die perfekte Steilvorlage, um gegen seinen Kollegen auszuteilen! "Was ist ein Zweite-Liga-Schlager? Wendler?"