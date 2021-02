Michael Wendler: Heftige Vorwürfe - Sein Vater rastet komplett aus

Michael Wendlers Familie ist in großer Trauer! Seine Mutter Christine Tiggemann ist am Wochenende an einem Herzinfarkt gestorben. Das bestätigte ihr Ex-Mann Manfred Weßels gegenüber der "BILD"-Zeitung: "Ihre beste Freundin wollte gestern Abend mit ihr telefonieren, und sie ging nicht ran. Als sie morgens noch immer nicht erreichbar war, ist sie vorbeigegangen, aber kam nicht rein. Deshalb hat sie die Feuerwehr gerufen, und die hat die Wohnung aufgebrochen. Da war sie aber bereits tot."