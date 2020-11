Michael Wendler: Heftige Wende! Er spricht endlich Klartext

Wurde der Arme also nur falsch verstanden? Naja, einen Fehler räumt er am Ende dann doch ein. Er erklärt, dass er den Medien gegenüber nicht fair war. "Ich habe mich zu den Medien geäußert und habe Gleichschaltung vorgeworfen. Ich muss das ein bisschen relativieren. Ich muss mich bei RTL entschuldigen. Ich habe RTL da Unrecht getan. RTL war der einzige Sender, der sich um ein Interview mit mir bemüht hat. Es tut mir leid. Gleichschaltung war der falsche Ausdruck. Dafür möchte ich mich in aller Form entschuldigen", erklärt er.

Echte Einsicht oder doch Schadensbegrenzung? Nach seinem DSDS-Austritt sprach RTL sogar davon den 48-Jährigen zu verklagen! Der RTL-Chef Jörg Graf erklärte: "Die Live-Hochzeit findet definitiv nicht statt bei RTL. Michael Wendler hat eigenständig und ohne Rücksprache unseren Vertrag gekündigt und verunglimpft RTL. Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel prüfen und ausschöpfen."

Gut möglich, dass der Musiker diesen Schritt nun mit allen Mitteln verhindern will....

Fakt ist jedenfalls: Er will zurück nach Deutschland! "Ich komme natürlich zurück nach Deutschland. Vielleicht sogar noch dieses Jahr, sonst im nächsten Jahr." Es bleibt auf jeden Fall spannend!

Rauswurf von Michael Wendler und Laura Müller. Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: