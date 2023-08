Michael Wendler: Honigsüße Nachrichten! In 9 Monaten ist es soweit

"Wie bereits angekündigt ist der Ersatztermin für mein Auftaktkonzert gefunden", schreibt Michael auf seinem Facebook-Kanal. "Meine Tour startet am 4. Mai 2024 in Zürich und Karten sind schon jetzt verfügbar." Wer den Sänger live und in Farbe erleben will, muss umgerechnet etwa 72 Euro für ein Stehplatz-Ticket bezahlen. "Die Tournee 2024 wird eine kleine europäische Tour. Auftakt ist in der Schweiz, dann geht es nach Österreich und nach Spanien und vielleicht noch Italien", fügt Micha hinzu. Einen Konzerttermin in Deutschland soll es allerdings nicht geben.

Und wie kommt es, dass Michael nun doch noch sein großes Bühnen-Comeback feiern kann? Daniel Stricker, der ebenfalls als Corona-Kritiker gilt, hat dem Musiker das Angebot gemacht, in seiner Location "Strickers Freiheit" aufzutreten. "Es ist ein Zeichen von Entschlossenheit und Hingabe, dass Michael Wendler die Bühne nicht aufgibt. Nach der bedauerlichen Absage des ursprünglich geplanten ersten Konzerts durch den Veranstalter zeigt sich der Künstler davon unbeeindruckt und bereit, seine Musik und Energie mit seinen Fans zu teilen", heißt es auf Facebook.

Ein schwacher Trost für eingefleischte Micha-Fans, die ihn so gerne in Deutschland sehen wollten. "Was soll das denn? Keine Konzerte in Deutschland. Ich dachte, es wird eine große Tour werden. In Deutschland warten wohl die meisten Fans auf dich", klagt eine Userin in den Kommentaren. Ein weiterer Nutzer merkt an, dass Michael vielleicht einfach nur Angst davor habe, wieder nach Deutschland zu kommen...