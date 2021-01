Michael Wendler: Insider packt aus - Das war in den gelöschten "DSDS"-Szenen zu sehen

"Let's Dance"-Tänzerin Katja Kalugina versuchte ihr Glück bei den Castings und schaffte es sogar in den Recall. Dieter Bohlen und Maite Kelly konnte sie mit ihren Gesangskünsten überzeugen. Von Mike Singer gab es ein Nein. Und Michael? "Ich habe ihn sowohl bei 'Let's Dance' als auch jetzt bei DSDS nur freundlich erlebt und er gab mir auch sehr gute Kritik", verrät die 27-Jährige jetzt im Interview mit "Promiflash". In den gelöschten Szenen soll er zu ihr gesagt haben: "Du strahlst so sehr, da könnte es noch so dunkel sein und du würdest den Raum erleuchten."