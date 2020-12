Michael Wendler: Jetzt bricht sein Lügengerüst endgültig zusammen!

Via Instagram versorgt Laura Müller seit dem 01. Dezember ihre Fans regelmäßig mit neuen Storys zu ihrem Luxus-Adventskalender, den sie von Ehemann Michael bekommen hat. So verbergen sich hinter den Türchen allerhand Luxus-Artikel, die Laura jeden Tag fröhlich in die Kamera hält. Für die Fans ein absolutes No-Go! So ließen sie in den vergangen Tagen ihrem Unmut immer wieder freien Lauf und zeigten sich sichtlich genervt von den Protz-Auftritten des Paares. Doch damit nicht genug...