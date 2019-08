Michael Wendler: Jetzt eskaliert der Streit mit Elena Miras!

Jessica Cardinahl und ihr Grapscher-Freund Quentin Parker sind raus. Doch damit kehrt noch lange keine Ruhe im "Sommerhaus der " ein...

Betten-Verteilung sorgt für Zoff

Es dauert keinen Tag, bis sich die Bewohner schon wieder in den Haaren liegen. Denn wenig später tauchen die Nachrücker Sabrina Lange und Thomas Graf von Luxburg in der Promi-WG auf. Doch wo sollen sie schlafen? Da mit seiner Laura lieber ein Einzelzimmer hätte, bietet er Sabrina großzügig das freie Bett in Elenas Zimmer an - obwohl dort auch schon Freund Mike, Johanes und Yeliz schlafen.

Michael Wendler & Laura: Schlüpfriger Sex-Skandal im Sommerhaus!

Elena Miras: "Der kann mich einfach am Arsch lecken!"

Für Elena ein absolutes No Go! "Will der mich jetzt echt abfucken? Der hat ein verficktes Zimmer alleine!", schimpft sie - und stürmt zu den anderen nach draußen. "Der kann mich einfach am Arsch lecken! (...) Krass, dieser Mensch fuckt mich so ab. Er ist doch nicht der König hier! Er ist nicht besser als wir!"

Ob sich die beiden wieder vertragen werden? Das wird sich am Dienstag um 20:15 Uhr bei zeigen...

