Michael Wendler: Jetzt hat er alles zerstört! So sieht die bittere Wahrheit aus

Man brauchte ein paar Minuten, nachdem man dieses irre Video von Schlagersänger Michael Wendler das erste Mal gesehen hatte: Macht der einen schlechten Scherz? Oder ist dieses wirre Gerede über Rücktritt und Corona nur Fake? Nein, dieser Wahnsinn, den der Wendler da zum Besten gab, war bitterer, trauriger Ernst…

„Good Morning in the Morning, ich bin Michael Wendler“, begann der Sänger sein zweiminütiges Video, für das er im schwarzen Polo-Shirt vor der Kamera stand: „Aktuell bin ich Juror in der RTL-Show ‚DSDS‘. Und ich möchte hier und jetzt eine Mitteilung bekannt geben: Ich werde mit sofortiger Wirkung an der Teilnahme der Show als Juror ausscheiden…“ Der Hammer – aber für Wendler-Kenner noch im Bereich des Möglichen. Nach Riesen-Krach um seine Blitz-Rückkehr in die USA und verpasste Flüge stand er sowieso kurz vor dem Rausschmiss. Doch was dann folgte, sorgte für Gänsehaut und Fassungslosigkeit: Michael holte vollkommen überraschend zu wilden Corona-Verschwörungs-Theorien aus, warf der Bundesregierung mit ihren Maßnahmen gegen die „sogenannte“ Pandemie einen Bruch des Grundgesetzes und der Verfassung vor!

Finanzielles Desaster für den Wendler

Jetzt fragt sich ganz Deutschland: Was ist bloß in den Sänger gefahren? Sein Manager Markus Krampe (44) saß noch am selben Abend völlig schockiert bei Oli Pocher im RTL-Studio, kämpfte mit den Tränen: „Für mich ist er krank!“ Er habe schon länger eine Veränderung beim Wendler bemerkt, dessen Bemerkungen zu Maskenpflicht und anderen Schutzmaßnahmen vor Corona seien immer krasser geworden: „Es wurde immer abstruser!“ Bei „DSDS“ sei er in Wahrheit bei Nacht und Nebel abgehauen, habe ihm, bevor er aus den USA das Video hochlud, am Telefon gesagt: „Ich will als Held sterben.“ Wie gruselig, wie unvorstellbar!

Jetzt steht Michael Wendler – und damit sein Manager – vor den Scherben seiner Karriere: „DSDS“-Job futsch, Gesangskarriere sowieso, sein frischer Werbe-Deal mit Kaufland (angeblich sollte er über 250.000 Euro kassieren) wurde sofort gestoppt. Reihenweise Anwälte (auch von RTL) hätten sich sofort gemeldet, so Krampe. Es wird klar: Hier hatte jemand vorsätzlich und mit vollem Anlauf seine komplette Existenz zerstört!