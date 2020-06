Michael Wendler: Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus!

Es hätte alles so schön werden können! 2011 erfüllte sich Michel Wendler mit seiner Ex-Frau einen großen Traum – und baute ein großzügiges Anwesen mit Pferdezucht in Dinslaken. Eigentlich wollte Michael dort den Rest seines Lebens verbringen. Doch dann kam alles anders...

So entstanden Michael Wendlers Schulden

Heute ist das Anwesen verkauft – und der Wendler hat 1,1 Millionen Euro Schulden. "Zustande gekommen ist die Summe durch meine Auswanderung in die USA, durch den Verkauf meines Gestütes und durch die Einstellung der Firma des Gestütes", erklärt er jetzt gegenüber . Dem Finanzamt fiel plötzlich auf, dass Steuern nachgezahlt werden müssen. "Dann haben die gesagt, dass alles, was ich gemacht habe, Hobby wäre. Was natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Wenn du 20 Pferde gekauft und verkauft hast, wenn du Personal hattest, dann ist das Schwachsinn", rechtfertigt sich der Sänger. Bei einem Hobby hätte Wendler einige Anschaffungen nicht steuerlich absetzten können. Jetzt muss er die Summe nachzahlen. Bei seinem luxuriösen Lebensstil in Florida wird das aber sicherlich noch eine Weile dauern...

