Michael Wendler: Jetzt kommt die Wahrheit über seine Penis-Pics raus!

ist momentan gar nicht mehr aus den Schlagzeilen wegzudenken! Vor kurzem machte im Netz ein Penis-Foto von ihm die Runde. Ist es echt? Und wer hat es veröffentlicht?

Michael Wendler schickte 22-Jähriger Nacktfotos

Im Interview mit packt die 22-jährige Jacqueline aus. Sie und ihre Mutter sind riesige Wendler-Fans. Sie standen bei Konzerten immer in der ersten Reihe - und himmelten den Schlagerstar an. Doch im Oktober 2018 steckte er ihr seine Handynummer zu. Die beiden schrieben miteinander, trafen sich einige Male. "Er war auf jeden Fall nicht nur an was Freundschaftlichem interessiert, weil er mir halt viele Komplimente gemacht hat und weil er mich auch viel auf Beziehung und teilweise sexuelle Dinge angesprochen hat", erzählt sie. Doch Michael ging sogar noch weiter - und schickte ihr Nacktfotos.

Michael Wendler und Laura Müller: Trauriger Bruch nach den Nacktfotos

Parallel hatte er Kontakt zu Laura. Als die Beziehung der beiden öffentlich wurde, brach der Kontakt zu Jaqueline komplett ab. Ob das Penis-Bild tatsächlich von ihr ins Netz gestellt wurde, verriet sie allerdings nicht...

