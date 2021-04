Michael Wendler: Jetzt kommt es richtig dicke!

Doch weder Michael noch sein Anwalt erschien am Montag vor Gericht. Also erließ der Richter ein Versäumnisurteil. Heißt konkret: Der Ehemann von Laura Müller muss die 25.000 Euro zahlen. Es sei denn er legt innerhalb von zwei Wochen Einspruch ein. Ansonsten ist das Urteil rechtskräftig. Und was sagt Michael selbst dazu? Der versteckt sich weiterhin in Florida und hüllt sich in Schweigen...

Ist Michael Wendler schuld am TV-Aus von Poptitan Dieter Bohlen? Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video: