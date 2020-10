Michael Wendler: Jetzt mischt sich auch noch sein Vater ein!

Michaels Vater mischt sich ein

Das Verhältnis zwischen Michael und seinem Vater Manfred Weßels als angespannt zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung. Immer wieder feuert der Rentner gegen seinen berühmten Sohn und lässt auch kein gutes Haar an dessen Ehefrau Laura Müller. Besonders bitter: Er bringt sogar ein Enthüllungsbuch über den "Sie liebt den DJ"-Interpreten auf den Markt!

Weßels will es sich nicht nehmen lassen, das Drama um seinen Sohn Michael zu kommentieren. Auf Instagram wird nun verkündet, dass er sich am Sonntag um 22 Uhr dazu äußern wird. "Klartext - Michael Wendler, DSDS, Corona" ist in der Story von "@carstensabrina" zu lesen. Die beiden unterstützen Weßels seit einiger Zeit bei seinem Enthüllungsbuch und bezeichnen sich als "Die Stimme von Manfred Weßels".

Bleibt abzuwarten, was Michaels Vater am Sonntag erzählen wird. Besonders freundlich dürfte sein Video wohl nicht werden...

