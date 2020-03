Michael Wendler: Jetzt packt er über die Abfindung von Claudia aus!

Damit haben die Fans von und definitiv nicht gerechnet. In einer ehrlichen Beichte packt Michael nun erstmals über die Abfindung von Ex Claudia aus...

Leidet Claudia Norberg unter finanziellen Problemen?

Noch vor einigen Wochen war Claudia Norberg dabei zu sehen, wie sie beim um die Krone kämpfte sowie die damit verbundene Gage. Wie Claudia berichtete, hätte sie den Gewinn von 100.000 Euro gut gebrauchen können, da sie, ihrer Aussage nach zu urteilen, unter massiven finanziellen Problemen leidet. Doch nun das Unerwartete! Wie Michael nun berichtet, bekommt Claudia so eine heue Abfindung, dass sie eigentlich gar keine Geldnot hat...

Claudia bekommt genug Geld

Wie Michael nun in der -Doku Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika erläutert, dürfte seine Ex-Partnerin finanziell keine Probleme haben: "Die Abfindung, die sie erhält, die ist so umfangreich." Ebenfalls fügt er über ihre Dschungel-Teilnahme hinzu: "Sie hätte es nicht gebraucht." Was Claudia über die Aussage von Michael denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu jedenfalls kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein, wie es bei den beiden weiter geht...

