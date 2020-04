Michael Wendler: Jetzt packt er über die neue Liebe von Ex-Claudia aus!

Erst vor einigen Tagen meldete sich Claudia Norberg zu Wort und berichtete ihre Fans, dass sie einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Nun äußert sich erstmals ihr Ex dazu...

Laura Müller: Jetzt schlägt Claudia Norberg zurück!

Claudia ist frisch verliebt

Wie Claudia erst kürzlich gegenüber " " berichtete, schwebt sie momentan im Liebes-Glück: "Ja, das Kuriose ist wirklich, dass ich jemanden kennengelernt habe. Er ist Chef und Pilot einer Privatjet-Airline und deswegen hat er auch die Möglichkeit, hierher zu kommen, also eigentlich der ideale Mann für mich, der beruflich unabhängig ist und hinfliegen kann wohin er will und wann er will. Zwischenzeitlich war er also hier, wir haben uns kennengelernt." Doch was sagt ihr Ex Michael dazu?

Michael gibt Statement ab

Obwohl Claudia und Michael seit ihrer Trennung nicht das beste Verhältnis zueinander haben, freut sich der Sänger für seine Ex. So beteuert er ebenfalls gegenüber "RTL": "Ich freue mich sehr für sie." Davon erfahren hat er in den Medien: "Ich freue mich sehr für sie." Abschließend fügt er hinzu: "Ich wünsche ihr, dass sie wieder glücklich wird." Haben sich die Wogen zwischen ihm und Claudia etwa wieder etwas geglättet? Wir können definitiv gespannt sein, wie es weiter geht...

