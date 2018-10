Michael Wendler: Jetzt packt er über die Trennung aus!

Vor einigen Tagen bestätigte Michael die Trennung der „BILD“-Zeitung: "Ja, es stimmt! Aus Liebe wurde Freundschaft. Jetzt wollen wir noch einmal ein neues Leben beginnen - unabhängig voneinander."

Neues Leben ohne Frau Claudia

Beim Schlagerfestival "Olé auf Schalke" in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen verriet der Sänger, wie das Leben für ihn und seine Ex weitergeht. "Meine Frau ist im Moment noch in den USA bei meiner Tochter, für mich endet die Reise hier in Deutschland übernächste Woche. Ich fliege dann zurück in die USA. Claudia fliegt dann nach Deutschland und wird sich hier ein neues Leben aufbauen", plauderte er im Interview mit aus.

Michael Wendler: Ist das der wahre Trennungsgrund?

Ist Michael neu verliebt?

Streit gibt es zwischen Michael und Claudia übrigens nicht. "Wir verstehen uns gut, wir haben vorhin noch geschrieben", versicherte Michael. Der Schlagersänger fühlt sich offenbar pudelwohl als Neu-Single. "Ich bin selber total überrascht, wie sich das Publikum verändert hat. Auf Mallorca sind auf einmal ganz viele neue Gesichter dabei. Und viele junge Fans. Das freut mich natürlich. Ich weiß nicht, ob das etwas damit zu tun hat, dass ich jetzt wieder auf dem Markt bin."

Neue Partner haben die beiden bisher aber noch nicht. "Wir sind da beide ganz tiefenentspannt und haben uns auch versprochen, dass wir das auch kommunizieren, wenn einer einen neuen Partner kennenlernt."